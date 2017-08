Homem é morto com requintes de crueldade em Paranaíba/MS

Uma dívida marcou a morte de Heddy Flabbio Alcade, 36 anos com requintes de crueldade. O assassinado ocorreu na cidade de Paranaíba/MS. A vítima foi encontrada pendurada em uma árvore.

A vítima identificada como Heddy foi sequestrado em sua residência pelos algoz que se encontravam encapuzados. A placa do veículo foi anotada por uma testemunha e repassado as informações a polícia. Que através de investigações chegaram a Henrique Lopes de Lima, de 19 anos. Ao ser interrogado não soube explicar o que estava fazendo nas últimas hora e acabou confessando o sequestro. E relatou que a vítima foi torturada, apedrejada, agredida com pauladas e chutes.

Com a identificação de Henrique a polícia localizou Geovane Henrique Ferreira Almeida, 18 anos, que confessou a participação no assassinado. Contudo os outros autores fugiram para a cidade de Aparecida do Taboado/MS, mas foram localizados e presos. Os outros assassinos são Ueder Ferreira Barbosa, de 19 anos, conhecido como ‘Gaguinho’ e James Henrique Cícero de Oliveira, de 40 anos.

Em depoimento na delegacia contaram que Heddy havia uma dívida, valor este não revelado, com James o mesmo então teria chamado seu enteado, Ueder, que já possui uma rixa antiga com a vítima. Contudo os outros dois foram chamados diante de um pagamento de R$ 3 mil reais pela participação no assassinado.

Todos estão presos por sequestro e assassinado e aguardam a disposição da Justiça. De acordo com o site JPNews.

Comentários