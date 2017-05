Homem é morto com três tiros em frente a bar da Capital

Diante de relatos de testemunhas de um bar em Campo Grande mediante a execução de um homem com cinco tiros, e que ele supostamente conhecia seu assassino.

A estava bebendo no estabelecimento na noite de ontem (7), quando ao ser questionado por outro homem: “está lembrado de mim”? Disparos vieram na sequência.

De acordo com o BO a polícia criminal identificou que um dos disparou foi executado ainda com a vítima agonizando no chão. O homem teve perfurações na lateral direita da cabeça e também duas no tórax e duas nas costas. O socorro chegou para constatar a morte.

A Depac Centro registrou o caso como homicídio simples.

Ainda não foi identificado por nenhum familiar o corpo que permanece no IMOL da capital.

