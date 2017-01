Homem é preso após arrombar e tentar furtar agência dos correios

Homem de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após arrombar e tentar furtar a agência da ETC (Empresa Brasileira de Correios Telégrafos), que fica na Avenida Bandeirantes, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 2h desta madrugada.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito e o comparsa, que ainda não foi preso, chegaram ao local em um veículo Fiat Fiorino e usando ferramentas como lixadeira, alicate e pé de cabra arrombaram a porta dos correios.

Durante a ação, o alarme disparou e o gerente da agência acionou a PM. No local, os militares conseguiram prender o rapaz e aprender o veículo, enquanto o comparsa dele conseguiu fugir a pé. Os ladrões já tinham retirado para fora os equipamentos que guardam as imagens de segurança.

Após verificar o que havia sido levado, o gerente sentiu falta de um colete balístico e de um revólver, equipamentos que ficam dentro da agência e são usados pelos vigilantes. Provavelmente os objetos foram levados pelo bandido que conseguiu fugir. Já o homem preso foi encaminhado à Polícia Federal.

No ano passado, furtos e arrombamentos em agências dos Correios deram prejuízo de pelo menos R$ 1,1 milhão em Mato Grosso do Sul. Para coibir ocorrências, a empresa mantém um acordo de cooperação técnica com a PF (Polícia Federal), monitoramento por circuito fechado de TV, cofre com fechadura de retardo e sistema de alarme. Esses arrombamentos são mais comuns no fim de semana, durante à noite e em agências em locais ermos.

Fonte: Campo Grande News

Comentários