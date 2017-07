Homem é preso após ser flagrado fazendo sexo com égua em via pública

Aconteceu uma prisão em Dourados/MS inusitado creio que até para as autoridades policiais. Pois foi preso na noite de ontem (25) um homem de 33 anos fazendo sexo com uma égua em plena via pública.

O episódio ocorreu no cruzamento das ruas Iguassu com a Cider Cerzózimo, região do Jardim Universitário.

O boletim de ocorrência realtou que homem acabou detido por uma equipe da GMD (Guarda Municipal de Dourados) por volta de 20h após ser denunciado por populares. No momento da prisão o mesmo se encontrava em um cupim.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial ouvido e liberado porém responderá pelo ato.

