Homem invade casa de ex-mulher e a esfaqueia por estar com amigo no quarto

Durante a noite de ontem (23) uma mulher de 25 anos foi esfaqueada na cabeça pelo ex-marido de 31 anos, em sua residência na cidade de Rio Brilhante/MS.

Ela contou que estava em sua residência com seu amigo no quarto quando o ex-marido armado com duas facas invadiu a casa e passou a ameaça-los. O autor começou a desferir golpes contra a porta do cômodo.

A mulher teve a cabeça atingida por um dos golpes. O amigo conseguiu tirar as facas da mão do autor e fugiu, mas foi perseguido por ele de motocicleta. Ao não conseguir encontrar o amigo da ex-mulher voltou até a residência quando foi preso e levado para a delegacia de polícia.

A jovem foi socorrida e levada para o hospital e o caso registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica.

