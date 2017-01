Homem morre após capotar Saveiro e ser arremessado do veículo na MS-164

Sidney Rossanesi, 50 anos, morreu ao sair da pista e capotar a Saveiro que conduzia na MS-164, em Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (12) no trecho da rodovia que fica perto do posto de fiscalização Copo Sujo.

De acordo com o site Porã News, a vítima era da Capital e perdeu o controle da direção ao fazer uma curva em alta velocidade. O automóvel só parou quando bateu em uma árvore, arremessando o condutor, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro.

A PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual) foi acionada junto com a perícia, que após os procedimentos no local do acidente encaminharam o corpo ao IML (Instituto Médico Legal), onde aguardava presença de familiares para liberação.

Os militares encontraram uma pistola do calibre 380 sem porte e um carregador municiado. A corporação apurou que Rossanesi tem várias passagens pela polícia e morava no bairro Vivendas do Bosque. Os crimes que ele cometeu não foram informados.

