Homem morre após ser atingido por tiro no Macronel em Campo Grande

Faleceu o homem atingido por disparo de arma de fogo na cabeça. O crime aconteceu no início da tarde de hoje (16), por volta das 12 horas, no Macroanel Rodoviário de Campo Grande, na frente do Porto Seco, entre o Lixão a fábrica da Frutilla.

De acordo com informações preliminares os suspeitos passaram e atiraram. Conforme relatos, a vítima foi atingida, perdeu muito sangue e foi retirada do local do crime e deixada, por terceiros, na frente da fábrica da Frutilla.

A equipe do Samu foi acionada, mas a vítima que foi socorrida pelos paramédicos não resistiu e faleceu a caminho da UPA do Universitário.

Até o momento não há identificação da vítima.

