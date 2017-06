Homem morre em colisão entre ônibus e pick-up na BR-158

Paulo Roberto de Oliveira Silva, 46, morreu em um acidente envolvendo uma carro e um ônibus na BR-158, próximo ao posto 5º Roda em Cassilândia/MS.O acidente aconteceu por volta das 18h de ontem (26).

O registro policial informou que no ônibus estavam 33 passageiros, alunos de uma faculdade que estavam indo para Paranaíba.

A motorista do coletivo relatou que conduzia pela rodovia no sentido de Cassilândia para Paranaíba, quando avistou o condutor da VW Saveiro, invadir a pista contrária, mas logo retornar para o outro lado da via.

De acordo com a condutora do ônibus, ela diminuiu a velocidade, mas o condutor da picape, Paulo, novamente invadiu a pista contrária, foi quando a motorista do coletivo jogou o veículo para a pista da esquerda, tentando desviar da Saveiro, mas ambos foram para a mesma direção.

A motorista relata ainda tentou retornar para a rodovia, mas os veículos estavam muito próximos e acabaram batendo de frente.

Os estudantes não ficaram feridos, mas Paulo morreu no local do acidente.

