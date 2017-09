Homem morre soterrado por silo de grãos em Sete Quedas/MS

Adalgoberto Rodrigues Miranda, de 56 anos, morreu após um silo de milho estourar sobre ele. O filho contou que viu o pai ser soterrado. O acidente aconteceu em Sete Quedas/MS.

Ainda de acordo com o filho o pai estava fechando o registro do silo quando as chapas se romperam e o soterraram. Informações são de que o silo estava no seu limite de estocagem.

De Acordo com as informações policiais a vítima trabalha a 16 anos no local. Pessoas que estavam próxima também presenciaram o acidente.

A vítima permaneceu soterrada por 14 horas, até o seu completo resgate. A polícia investiga o acidente.

