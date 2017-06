Homem que atirou em ex-esposa morre em hospital

Morreu na noite de ontem (27), no hospital de Laguna Carapã/MS, Oswaldo Martins de 50 anos. Oswaldo depois te tentar a ex-mulher atirou contra a sua própria cabeça, no dia 21 de junho.

A ex-mulher de Oswaldo continua internada no hospital. Ela foi ferida a tiros na região do peito, abaixo da clavícula. No dia do crime, 21 de junho, a mulher estava em frente à residência de sua filha quando o autor chegou dizendo a ela, “Você não disse que a polícia ia me prender?”.

Neste momento Oswaldo sacou o revólver e apontou para a ex-mulher que entrou em luta corporal com o autor dos três disparos foram feitos, e um atingiu a vítima no peito. Após acertar a ex, Oswaldo tentou o suicídio atirando contra a própria cabeça, segundo o site Dourados Agora.

O casal manteve um casamento de 32 anos, e, ao anunciar o desejo de separação, o ex marido passou a ameaçar a mulher. De acordo com o genro, o homem de 50 anos seria alcoólatra e todos os dias consumia bebida.

