Delação da Odebrecht deve ter homologação atrasada

Depois do acidente aéreo onde vitimou o ministro Teori Zavaski, a operação Lava Jato vai continuar. Contudo mudança no calendário ocorrerá, pois o próximo passo é a homologação da megadelação premiada da Odebrecht, prevista para os primeiros dias de fevereiro e pode sofrer algum atraso até que seja designado um novo relator para tratar dos processos contra políticos no Supremo Tribunal Federal.

Decretado luto de três dias pelo falecimento do ministro, pele então presidente Michel Temer. Por isso neste prazo nada de acontecer. Mas depois do velório e do enterro, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia deverá se pronunciar sobre a forma de escolha do novo relator.

Até lá, com seu jeito mineiro, ela irá conversar com os colegas para encontrar o melhor caminho, diz um integrante da Suprema Corte. O mais provável é invocar o artigo 68 do regimento interno do STF que prevê a possibilidade de redistribuição dos processos que estavam com um ministro falecido ou que tenha se aposentado.

Mas isto demanda tempo. Pois o novo relator precisa se interar do processo, que contém mais de 800 paginas dos depoimentos dos 77 delatores da Odebrecht. O Ministro Teori acompanhou desde o inicio a Lava Jato, e agora ter outro relator escolhido será necessário dar tempo para que ele tome conhecimento de tudo o que se passou nos últimos anos do país

