Hospital Cassems comemora 1 ano de existência com o slogan “Cuidar com afeto tem mais efeito”

O Hospital Cassems Campo Grande completa o seu primeiro ano de funcionamento e já é uma referência em saúde. Combinando alta tecnologia com humanização do atendimento. Atualmente a unidade gera 500 empregos diretos e já fez mais de 200 mil atendimentos em diferentes campos e especialidades, que vão da clínica médica à mais alta complexidade.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a unidade se tornou uma referência em saúde neste um ano de funcionamento. “Muito mais do que um hospital, a nossa unidade tornou-se uma referência em saúde, combinando alta tecnologia com humanização do atendimento e isso é motivo de orgulho para todos nós”, afirma.

Segundo a diretora técnica do Hospital Cassems Campo Grande, Priscilla Alexandrino, o momento é de muita comemoração e de homenagear a todos que constroem essa história. “É muito bom poder comemorar um ano de vida do nosso Hospital e ao mesmo tempo saber que ainda temos muitos desafios pela frente e que essa linda história continuará sendo escrita”, disse.

O diretor de unidades hospitalares da Cassems, Flávio Stival, ressaltou que o momento é de destacar a humanização do atendimento. “O nosso diferencial não está a penas na tecnologia de ponta, nos 14 mil m² de área construída, na estrutura tipo hotelaria, nos 111 leitos, nas salas cirúrgicas informatizadas e equipamentos de última geração para diagnósticos avançados. Mas, principalmente, na busca permanente da garantia de uma assistência integral aos pacientes e na busca incessante pela humanização do nosso atendimento”, ressalta.

De acordo com o diretor clínico do Hospital, Marcos Bonilha, atualmente a unidade conta com mais de 550 médicos cadastrados e já é referência nas áreas de neurologia, pediatria, cardiologia e oncologia. “Contamos com uma equipe médica altamente capacitada e treinada, o Hospital Cassems mantém intercâmbio de conhecimento com diversos centros de excelência do país, reconhecidos internacionalmente, o que possibilita a especialização permanente dos nossos profissionais”, afirma.

Já para o gerente da unidade hospitalar, Marcelo Aum, o foco do hospital está no cuidado centrado do paciente. “Nós desenvolvemos uma terapia individualizada, fazendo o acompanhamento médico, social e psicológico de forma integrada. E esse diferencia está em todo o processo do atendimento, desde o acolhimento, passando pela internação até a alta hospitalar. Acreditamos que cuidar com afeto tem mais efeito de fato”, conclui.

CRÉDITO: Karina Vilas Bôas

