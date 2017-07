Hospital Cassems lança hoje Protocolo de Dor Torácica em Pronto Atendimento

Protocolo de Dor Torácica em Pronto Atendimento do Hospital Cassems de Campo Grande será fator determinante na agilidade do diagnóstico

Nesta quinta-feira (6) o Hospital Cassems de Campo Grande lançará o protocolo da Dor Torácica no seu Pronto Atendimento, com a participação do renomado cardiologista, Carlos Gun, que é representante de cardiologia na Comissão Nacional de Residência. A atividade acontecerá no auditório da unidade hospitalar (Av. Mato Grosso, 5.151 – Carandá Bosque).

De acordo com a Revista Brasileira de Cardiologia é cada vez maior o número de pacientes que procura o serviço de emergência com sintomas de dor torácica. Cerca de 5 a 10 % de todos os atendimentos nas salas de emergência são por dor torácica. “É complexa a diferenciação da dor torácica das síndromes coronarianas agudas, que oferecem risco de morte, da dor torácica por outras causas. O fato de o paciente com queixa de dor torácica dar entrada no serviço de pronto atendimento exige dos profissionais da área da saúde um diagnóstico preciso e uma conduta rápida. Dessa maneira torna-se importante diferenciar a dor torácica de causa cardíaca das não cardíacas para direcionar a conduta médica a ser seguida”, explica o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que também é médico cardiologista e atende bem do assunto em questão.

Por esse motivo o Hospital CASSEMS lança o seu Protocolo da Dor Torácica, com intuito de agilizar o atendimento e ter o diagnóstico do que exatamente o paciente tem o mais rápido possível. “Este protocolo é essencial, pois ele unifica os procedimentos de diagnóstico, já que nossos profissionais de saúde terão que seguir o mesmo processo quando o paciente dá entrada com dor torácica, isso agiliza muito todo o atendimento desde o tempo entre a chegada, a realização dos procedimentos necessários. O tempo agilizado pode salvar vidas”, explica o presidente da Cassems.

Palestrante

Para detalhar aos colaboradores do Hospital Cassems a importância deste Protocolo a Caixa de Assistência trará o médico cardiologista, Dr. Carlos Gun, que além de representante de cardiologia na Comissão Nacional de Residência, ele é professor-titular da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro – UNISA, chefe da U.T.I do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Membro da Amerincan Heart Assocation Basic Cardiovascular Sciences. Diretor da SBC/Funcor, seção de credenciamento da Residência de Cardiologia.

