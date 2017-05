Hospital do Câncer oferece exame preventivo gratuito na Capital

Mulheres com idade entre 25 e 69 anos, que residem ou trabalhem na região central de Campo Grande, poderão até o dia 14 de maio agendar exames preventivos, que serão oferecidos gratuitamente em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher (Semmu) com o Hospital de Câncer de Barretos.

A iniciativa prevê a realização do Papanicolau e Mamografia, de acordo com os critérios estabelecidos conforme especificados mais abaixo.

Carla Stephanini, subsecretária da Semmu explicou que a iniciativa foi pensada para tornar acessíveis os exames para as mulheres que trabalham em período integral e, na maioria das vezes, não conseguem realizar o exame por falta de disponibilidade de horário.

“Estamos promovendo uma série de ações voltadas para a saúde da mulher, neste mês de maio, e o convênio com o Hospital de Câncer pretende contemplar principalmente essas mulheres que têm dificuldade de agendar os exames. E como a carreta estará estacionada na frente da secretaria, aqui no centro, queremos atrair essas mulheres que ficam no entorno. É importante essa prevenção e queremos chamar atenção para o fato do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e o de mama que, amplia as chances de cura quando descobertos no início”, justifica.

O agendamento dos exames deverá ser realizado na sede da Semmu, que está localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 1.373 – Centro.

Na ocasião, a mulher interessada em um dos dois exames deverá levar os seguintes documentos: CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Critérios para a realização dos exames são os seguintes:

MAMOGRAFIA: ter idade entre 40 e 69 anos, mulheres entre 40 e 69 anos devem realizar seu exame anualmente, mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar seu exame a cada 2 anos, não ter realizado a mamografia em um período menor de 1 ano.

PAPANICOLAU: ter idade entre 25 e 65 anos, não ter relações sexuais pelo menos 2 dias antes do exame, não usar pomadas ginecológicas pelo menos 2 dias antes do exame, não estar menstruada no dia do exame.

Os exames serão agendados para os dias 29, 30 e 31 de maio, quando a carreta do Hospital de Câncer de Barretos estará estacionada na frente da Semmu.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3383-7043.

