Hotel é assaltado por trio em Sidrolândia/MS

Pelo menos três homens invadiram e roubaram um hotel de Sidrolândia-Ms nesta quarta-feira (14). O trio fugiu com mais de R$ 3 mil depois de render funcionários e clientes e trancar todas as vítimas em um dos quartos do local.

Era cerca de 4h30 quando um homem de aproximadamente 60 anos chegou ao hotel. A recepcionista imaginando ser mais um hóspede abriu a porta do prédio e já foi sendo rendida por dois homens armados e encapuzados. Um cliente que estava na recepção também foi feito refém durante a ação dos bandidos.

Os assaltantes exigiam do dinheiro que estava no caixa e perguntaram também pelos proprietários de dois caminhões que estavam estacionados em frente ao hotel. O Site Região News informou que o trio chegou a ameaçar ir em todos os quartos até descobrir em qual estava os donos dos veículos, mas desistiram.

Cerca de R$ 3 mil do caixa, celulares e dinheiro que estavam com as vítimas foram levados pelos bandidos. Depois do crime, funcionários e clientes foram trancados em um dos quartos.

Os suspeitos fugiram e o caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

Comentários