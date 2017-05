HU participa do 2º Mutirão Nacional da Ebserh

Na próxima quarta-feira (31) serão realizados 145 exames e 125 consultas que ajudarão a reduzir o tempo de espera de pacientes em Campo Grande

Na próxima quarta-feira (31) o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) participa do 2º Mutirão Nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O HU realizará 145 exames (radiologia e pneumologia) e 125 consultas (mastologia e urologia), além de c ampanhas de conscientização e prevenção de câncer de mama e câncer de próstata, ajudando a diminuir a fila de espera para realização de tomografia computadorizada e ultrassom de próstata.

A equipe do HU que vai participar do Mutirão conta com 14 médicos, 18 assistentes (enfermeiros e auxiliares de enfermagem), 6 funcionários administrativos, 12 preceptores e 34 alunos de graduação e pós-graduação (24 do curso de medicina e 10 do curso de nutrição).

Mutirão Nacional

Toda a rede Ebserh (39 hospitais universitários em todo o Brasil) estará envolvida no mutirão, que deverá realizar mais de 8 mil procedimentos.

No primeiro Mutirão, em 2016, foram realizados 3.649 atendimentos em 22 Estados e Distrito Federal, incluindo 664 cirurgias, 879 consultas e 2,1 mil exames. Ao todo, estiveram envolvidos mais de 7,6 mil profissionais dentre médicos, enfermeiros e técnicos da área de saúde.

Para o presidente da Ebserh, Kleber Morais, o evento destaca a mobilização dos hospitais universitários na busca da melhoria do sistema público de saúde. “O mutirão mostra a relevância da rede Ebserh para o SUS e para a população brasileira. É nosso papel oferecer atendimento a quem precisa e também ensino de qualidade”, analisou.

Sobre a Ebserh

Estatal vinculada ao Ministério da Educação, a Ebserh administra atualmente 39 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

O órgão, criado em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações nas 50 unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.

