Identificadas em operação detentas que faziam ligações em presídio

No cumprimento da Operação Desdita, na manhã de hoje (18/04), foi realizado um “pente fino” no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Zorzi, em Campo Grande. Todas as celas passam por vistoria com acompanhamento do Batalhão de Choque.

De acordo com informações, os policiais atuam com auxílio de cães farejadores, para realizarem a vistoria no presídio feminino. As celas são esvaziadas pelos militares do Batalhão de Choque, que fazem a contenção das detentas, enquanto são feitas buscas por materiais ilícitos.

Operação, deflagrada pelo Gaeco, tem como alvo membros do PCC, que seriam responsáveis por um esquema de narcotráfico no Estado. No decorrer das investigações, telefones usados pelas detentas teriam sido grampeados.

Nos “grampos” telefônicos a polícia verificou que as mulheres se comunicava através de apelidos. A Polícia trabalha agora para identificar cada uma das investigadas. Em ação no presídio em Campo Grande, uma equipe do Gaeco chegou em uma viatura descaracterizada, com uma mulher detida e algemada.

Mais informações serão repassadas em uma coletiva a imprensa esta tarde.

