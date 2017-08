Identificado corpo de jovem esquartejado no macroanel em Campo Grande

Identificado por Fernando Nascimento dos Santos, 22 anos jovem encontrado esquartejado na manhã de ontem (16). O corpo foi localizado numa estrada vicinal na região do Bairro Los Angeles.

O reconhecimento do corpo foi feito na tarde de ontem (16) pela mãe e pela cunhada do rapaz. Elas vieram da zona rural de Nova Alvorada do Sul, onde a vítima residia com a família.

Após a identificação do corpo pela mãe e pela cunhada as mesmas seguiram para a Depac Piratininga, onde serem ouvidas.

De acordo com os familiares o rapaz havia trabalhado por algumas semanas num lava Jato do município. Contudo na segunda-feira (14) teria pedido dispensa do serviço indagando que teria melhores oportunidades de emprego em Campo Grande.

CASO

Um corpo de um homem de aproximadamente 26 anos foi localizado próximo ao Macroanel, no Jardim Los Angeles na Capital.

Não há ainda a identificação da vítima, que estava enrolada em um coberto e aparentemente esquartejada.

De acordo com informações preliminares da Policia Militar que foram acionados após populares localizarem o corpo, que aparentemente está decapitado e com braços cortados e que estava enrolado em um cobertor. O corpo se encontrava as margens de uma estrada vicinal localizada na Engenheiro Paulo Frontim, no Macroanel.

A Polícia está no local e não há detalhes ainda sobre a ocorrência policial.

Só sabemos que a Perícia foi acionada até o local.

