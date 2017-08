Identificado corpo de mulher carbonizada em Rio Brilhante/MS

Uma mulher de 38 anos que foi encontrada morta e carbonizada principalmente a sua cabeça, foi identificada por suas filhas. A vítima se trata de Márcia Rodrigues Conceição que foi encontrada no início da manhã de ontem (7) com o rosto totalmente carbonizado e nua. O corpo estava as margens de uma estrada vicinal conhecida com estrada do Cadeado, cerca de 4 KM do perímetro urbano de Rio Brilhante/MS.

As filhas que residem em Rio Brilhante estavam assistindo ao noticiário quando notícia da matéria de um corpo encontrado as margens de uma rodovia e a descrição dos objetos encontrados ao lado do corpo como shorts jeans, calcinha, uma rasteirinha que segundo relato das filhas havia comprado recentemente. Em seguida se dirigiram a Delegacia de Polícia na tarde de ontem (7) e reconheceram os objetos pertencentes a mãe.

A vítima residia com as duas filhas, na Vila Fátima, em Rio Brilhante/MS. A mãe teria saído de bicicleta por voltas das 13h e ainda não havia retornado. As filhas ainda declaram que a mãe sempre saia com pessoas que não conhecia.

A bicicleta da vítima ainda não foi localizada. A família informou qua a vítima era usuária de drogas e fazia uso de medicamentos. A família ainda declarou que Marcia já havia sido internada para tratamento contra as drogas.

O corpo foi encaminhado ao IML de Dourados e será posteriormente colhido digitais para confirmar as informações repassadas da família. Além de exames que confirmaram ou não se houve abuso sexual.

O SIG da Policia Civil é responsável pelas investigações.

