Identificados suspeitos de matar homem em frente de motel a pedradas

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de um homem de 56 anos cujo corpo foi encontrado em frente a um motel, em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do JP News, a vítima foi identificada como Rosalvo de Oliveira Nogueira. A identidade dos assassinos não foi divulgada.

O crime aconteceu no dia 31 de dezembro no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Coronel Camisão no bairro Vila Haro. O homem foi assassinado a pedradas.

Denúncias anônimas colocaram a Polícia Civil na pista dos suspeitos. Um deles é um homem de 39 anos que tem diversas passagens por posse de drogas para consumo pessoal, furtos e outros delitos. Ele foi localizado em frente a uma casa na Vila dos Ferroviários.

Ao ser abordado, conforme o JP News, ele negou envolvimento no homicídio e acusou uma mulher de 32 anos. Ela foi presa em um imóvel no Jardim Moçambique. O casal deve prestar depoimento durante a semana. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.

