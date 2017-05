Idosa morre após ser atropelada por moto em acostamento

Uma idosa de 82 anos identificada por Carmelina Barbosa Corassa morreu ao ser atingido por um motociclista no acostamento da rodovia MS-141, entre Ivinhema e Naviraí.

O acidente ocorreu por volta de 18h de ontem (8). A idosa viajava com a família, quando o pneu do carro em que estava, um Honda Civic, furou e o condutor parou no acostamento para trocar.

De acordo com o site Ivi Notícias, a idosa desceu do veículo e ficou no acostamento, quando o motociclista André Vilt Simões, 21, que conduzia uma Honda C300, colidiu na traseira do carro.

Diante da colisão a idosa a idosa foi atingida também pela moto ela sofreu ferimentos graves, foi socorrida, mas morreu no hospital municipal.

O motociclista também teve vários ferimentos, como fraturas nos braços e possível traumatismo Craniano Encefálico. Ele será transferido para Dourados.

Os passageiros do carro, sendo uma criança de 7 anos, um jovem de 24 e o condutor do veículo, José Aparecido, 60, foram socorridos, mas tiveram apenas ferimentos leves.

