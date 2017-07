Idoso é detido após xingar Bombeiros na Capital

Um homem de 81 anos entrou na frente de uma viatura do Corpo de Bombeiros na Rua Demétrio Amaral, Bairro Jardim Moema, na tarde de hoje (25), no intuito de fazer o veículo parar e acabou preso por desacato. O idoso jogou bebida em um dos militares, socou o capô da viatura, por ‘não gostar de preto’.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe retornava de um atendimento quando o suspeito parou no meio da via. A viatura foi obrigada a parar, pois não havia outra passagem.

O suspeito, então, foi em direção ao capô e com um copo na mão desferiu alguns socos na lataria da viatura, resultando em alguns arranhões. Enquanto socava o capo da viatura desferia xingamento na equipe.

Um dos militares desceu da viatura para tentar acalmar e retirar o indivíduo do caminho, contudo no momento da aproximação foi atacado verbalmente com “preto não presta, preto é vagabundo, eu não gosto de preto, preto tem que morrer”.

O boletim de ocorrência relatou que o idoso jogou uma bebida que estava no copo que segurava contra o militar e tentou agredi-lo. O suspeito precisou ser imobilizado na maca, devido ao descontrole e resistência no momento da abordagem, que arranhou o rosto de um segundo militar da equipe.

O caso foi registrado como injúria e desacato na Depac, da Vila Piratininga.

Comentários