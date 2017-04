Idoso reage a assalto e atira em bandidos

Na noite de ontem (27/04) um idoso de 77 anos reagiu a um assalto em estabelecimento comercial na cidade de Novo Horizonte do Sul. O idoso é proprietário de um comércio e foi vítima de tentativa de assalto praticado por dois homens, de 29 e 35 anos.

De acordo com informações do ValeMSNews, dois homens estavam bebendo quando um deles fingiu que iria pagar a conta, pulou no balcão e tentou render o idoso. A Vítima se jogou no chão do outro lado do balcão, sacou um revólver calibre .38 e efetuou dois disparos contra os assaltantes. Um deles foi atingido e a dupla fugiu do local em motocicleta.

Os vizinhos informaram que acionaram a polícia que fez buscas. E os autores da tentativa de assalto foram encontrados no hospital de Ivinhema. O que foi atingido na barriga e no pé estava recebendo atendimento médico.

O Idoso foi encaminhado até a delegacia de polícia para prestar depoimento sobre o caso.

