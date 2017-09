Idosos precisam de atenção especial à saúde, defende vereador Dr. Sami

Políticas públicas para os idosos foram debatidas na manhã de hoje (27) durante a sessão da Câmara Participativa, realizada no Asilo São João Bosco. A ação integra as atividades da Semana do Idoso.

A saúde dos idosos foi defendida pelo vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) que destacou a importância da assistência com equipe multidisciplinar aos moradores do asilo.

“Os idosos precisam de atenção especial à saúde.É necessário trazer profissionais para atendê-los aqui, em sua moradia, por isso, neurologistas, fisioterapeutas e geriatras são indispensáveis. É uma questão de promover qualidade de vida”, avalia.

O vereador destacou ainda que para continuar seu trabalho, o asilo São João Bosco necessita do apoio de todos, ressaltando a necessidade de voluntários para atuar no local.

“Podemos nos doar pelo bem. Fazer caridade é se doar com aquilo que somos capazes e por isso devemos contribuir com entidades como o São João Bosco”, defende.

Para o diretor do asilo, Gersino dos Anjos, a iniciativa de levar os vereadores até o local atrai a atenção de toda a sociedade sobre a importância da atenção ao idoso.

“Ao ouvir a comunidade, os vereadores conhecem melhor nossos problemas e ao virem até aqui, abrem os olhos de toda sociedade sobre as necessidades do idoso. Muitas vezes os mais jovens não lembram de nós, que precisamos de atenção. Essa iniciativa foi muito importante”, avalia.

Além da atenção dos moradores do asilo, Dr. Sami reforçou que as famílias também precisam dar atenção e cuidar dos idosos.

“Defendo sempre o resgate das famílias e isso inicia com a forma como os filhos e familiares cuidam de seus idosos. Respeitando a história dessa pessoa e oferecendo apoio, o idoso terá saúde e qualidade de vida”, finaliza o vereador.

A Semana do Idoso foi instituída por meio da Lei N°4789/09 e acontece no Asilo São João Bosto até o dia 1° de outubro, com apoio da Câmara Municipal e do Corecon (Conselho Regional de Economia), com palestras, jogos para a terceira idade, missa e baile.

O asilo São João Bosco está localizado na rua José Nogueira Vieira, 1900 – bairro Tiradentes e aceita doações e colaboração de voluntários.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa do Vereador

