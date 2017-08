Imagens revelam assassino da musicista em Motel e conveniência

As câmeras de segurança do motel Gruta do Amor, onde a musicista Mayara Amaral foi assassinada no dia 25 de julho mostram Luís Alberto Bastos Barbosa, de 29 anos, entrando e saindo sozinho de um dos quartos do motel, no carro da musicista. Luís foi flagrado também por imagens de circuito interno de uma conveniência.

As imagens mostram quando o carro da musicista Mayara, um veículo Volkswagen Gol entra em um das garagens do quarto do motel Gruta do Amor. O fato aconteceu por volta das 22 horas do dia 24 de julho. Na sequência ou seja no dia seguinte 25 de julho, Luiz sai da garagem do quarto do motel por volta das 10 horas. E na saída deixa o documento de Mayara para a garantia de pagamento na taxa extra de limpeza no quarto. As imagens revelam o Luiz no veículo.

E por volta do meio dia Luiz é visto em uma conveniência portando uma mochila, a suspeita é que Luiz teria ido ao local comprar álcool para atear fogo na vítima.

A Polícia concluiu o inquérito apontando Luís como o que planejou matou e queimou o corpo da musicista sozinho. Inquérito finalizado no último dia (4)

