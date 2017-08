IMPRUDÊNCIA: Motorista avança a preferencial e causa colisão na Capital

Mais um acidente em Campo Grande/MS devido a imprudência de alguns motoristas. Desta vez um jovem de apenas 21 anos que estava conduzindo um Celta invadiu a preferencial no cruzamento da ruas Doroteia Oliveira e Maria José de Freitas, no bairro Oliveira I e causou uma colisão com uma caminhonete S10.

A camionete S10 era ocupada por dois ocupantes. Uma mulher de 42 anos e sua filha de 22 anos ambas não foram divulgadas as suas identidades.

Os Bombeiros foram acionados mas quando chegaram ao local do acidente encontraram as duas ocupantes fora da S10. A mãe da jovem estava consciente, apenas se queixava de dores na cabeça e tórax e por isso foi encaminhada ao Pronto-Med. A Filha estava muito abaladas, mas apresentava apenas ferimentos superficiais. A Filha relatou que estava saindo para o trabalho, e ainda informou que a S10 teria capotado duas vezes. Nesse momento segundo relato da filha o vidro da camionete caiu ai consegui sair e tirei minha mãe e coloquei-a no meio fio.

O motorista que conduziu o Celta alegou que não conhecia aquele bairro e consequentemente que a rua era uma preferencial. Justificando que não há sinalização no cruzamento. Apenas ferimentos leves no rosto apresentava o motorista do Celta e não quis atendimento dos bombeiros.

