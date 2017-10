Incêndio atinge Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

De acordo com a publicação do Site Plantão Angélica na manhã de hoje (16) soldados dos Bombeiros de Ivinhema se deslocaram em força tarefa juntamente com as corporações de Nova Andradina, Fátima do Sul e Naviraí para combater um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

Ainda de acordo com as informações do site não se sabe até o momento as causas do incêndio. E o contato com alguém no parque ainda não é possível por se tratar de um lugar isolado e possuir apenas uma linha telefônica.

Vídeo Site Plantão Angélica

