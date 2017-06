Incêndio em restaurante de Campo Grande mobiliza corpo bombeiros

Um princípio de incêndio em uma churrascaria, na Rua Drº Zerbini, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã de hoje (27).

O fogo iniciou-se em uma parte da churrasqueira e chegou a atingir parte da fiação elétrica do estabelecimento. O fogo teria começado por causa do acumulo de gordura na coifa da churrasqueira, que atingiu parte da fiação elétrica do local. As chamas foram controladas pelos próprios funcionários do restaurante que usaram extintores e água.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e fizeram um processo de ventilação no local, para dissipar a fumaça.

O prédio não foi interditado pelos militares, mas clientes que chegavam ao local eram ‘dispensados’ para que o problema fosse resolvido no estabelecimento.

Comentários