Incêndio na comunidade do Pedro Teruel II

Um incêndio na comunidade Pedro Teruel II destruiu um barraco por completo em Campo Grande/MS. Testemunhas contaram que as chamas se iniciaram por volta das 13h40 de hoje (28) e logo se alastraram por completo no barraco que atingiu um barraco ao lado.

A proprietária do ‘barraco’ não se encontrava no momento do incêndio. Contudo a proprietária do ‘barraco’ vizinho é uma senhora idosa que assustada ao ver as chamas consumiram rapidamente o ‘barraco’ passou mal e foi socorrida e levada a UPA do Universitário.

Banzardt, tenente do Bombeiros informou que as equipes de socorro foram acionado rapidamente, mas quando chegaram ao local o fogo já havia consumido grande parte do barraco e estava muito avançado. Mesmo assim os bombeiros com muita eficiência controlaram o fogo. As causas do acidente não foram informadas ainda.

