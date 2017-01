Incêndio que se iniciou na Bolívia atinge o Pantanal

Na manhã de hoje os bombeiros iniciaram ação de combate ao Incêndio que atinge parte do Pantanal depois que se iniciou na Bolívia nos últimos dias. O fogo consome parte vegetativa no norte de Corumbá e as fumaças provocadas pelas chamas encobriram grande parte da cidade.

Bombeiros iniciaram na manhã de hoje ação para combater incêndio que atinge parte do Pantanal depois de iniciar na Bolívia nos últimos dias. O fogo consome parte vegetativa no norte de Corumbá e as fumaças provocadas pelas chamas encobriram grande parte da cidade.

Para o monitoramento da área afetada, foram utilizados oito satélites usados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para rastrear a dimensão da área atingida.

Em razão de o fogo ter começado na fronteira, segundo o site, do dia 1° ao dia 9 foram registrados 58 focos de incêndio florestais na área vegetativa de Corumbá e de acordo com o INPE, essa é a maior incidência de queimadas dos últimos 5 anos.

O motivo seria que com o rio baixo, áreas que ficavam alagadas estão secas e poderiam estar produzindo material combustível suficiente para ocasionar esses grandes focos de incêndios florestais.

Comentários