INDENIZAÇÃO: Energisa ganha ‘recurso inominado’ contra consumidor

Depois de ganhar R$ 10 mil a título de “indenização por danos materiais” o advogado do Inmetro Arinilson Gomes de Oliveira, viu ruir a “condenação” à Energisa que lançou mão de um recurso inominado em instância de 2º Grau (TJMS).

O CASO

Arinilson moveu ação contra a concessionária depois de ter solicitado por três vezes o envio do medidor de energia de sua residência à perícia do laboratório do Inmetro, por apresentar problemas de funcionamento.

Como a Energisa se negou em atendê-lo, alegando que “não se tratava de fiscalização para que o medidor fosse periciado” a empresa passou a ser processada pelo consumidor.

AÇÃO INOMINADA

No recurso de defesa a concessionária chegou colocar em dúvida se os aparelhos queimados na residência pertenciam ao reclamante.

Em primeira instância até um técnico da Energisa verificou que realmente os aparelhos estavam danificados pelo defeito apresentado no medidor, saindo desse reconhecimento a condenação, que acabou derrubada pela turma recursal do TJMS.

Não desistindo da sua defesa, o advogado ingressou com ‘mandado de segurança’ com pedido de liminar, que foi negado. Como funcionário do próprio Inmetro, Arinilson disse à nossa reportagem que deseja saber “em que caso medidores defeituosos são enviados para a perícia do Inmetro”. A mesma pergunta foi feita pelo Ministério Público em relação a este caso.

A batalha jurídica continua, podendo-se prever que o consumidor também perderá no mérito futuro a ser julgado, provavelmente.

Comentários