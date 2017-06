Indignado com fechamento do Centro Homeopático de Dourados, João Grandão apresenta moção de repúdio

O deputado estadual João Grandão demonstrou grande insatisfação com a medida da Secretaria de Saúde de Dourados que culminou com o fechamento, sem aviso prévio, do Centro Homeopático municipal.

Além de se manifestar em sessão plenária desta quarta-feira (14) em sessão plenária, o parlamentar aproveitou a ocasião para apresentar à Mesa Diretora da Casa uma moção de repúdio ao secretário municipal de saúde, Renato Oliveira Garcez Vidigal.

“Trata-se de um centro homeopático com 25 anos de atuação, pioneiro no País, com um atendimento diário de cerca de 60 pessoas e aproximadamente 12 mil pacientes cadastrados e que fechou suas portas definitivamente e sem nenhum aviso prévio por parte da prefeitura, deixando toda a comunidade indignada”, disse o deputado, que já vinha alertando há alguns meses a respeito do abandono do Centro Homeopático de Dourados. “E hoje recebemos essa triste notícia. O que temíamos aconteceu”, lamentou.

