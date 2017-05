Índios Paraguaios acusam brasileiros de atear fogo em aldeia

Pistoleiros Brasileiros estão sendo acusados de atear foco em uma aldeia indígena na zona rural do distrito de Ytakyry, no Alto Paraná, uns dos departamentos do Paraguai.

Os ataques ocorreram no domingo (7) e na madrugada de ontem (8). O fogo queimou vários barracos e a única escola da comunidade foi destruída. Houve ainda um garoto indígena que teria se ferido por um disparo de arma de fogo de raspão por jagunços com o objetivo de afugentar os moradores da área de 120 hectares.

Os indígenas acusam uma indústria de álcool e açúcar do Paraguai de ser responsável por controlar pistoleiros brasileiros com o intuito de atacar as aldeias. A comunidade indígena atribui estes ataques ao objetivo de tomar as terras para plantio de cana. A comunidade 3 de Julho Ysatî tem 20 famílias da etnia Avá Guarani.

A comunidade indígena acusa o cacique Luciano Acosta Villalba de se vender para a indústria Paraguaia de Álcool. O cacique de acordo com a comunidade teria recebido dinheiro e prometido retirar as famílias indígenas da terra. Contudo as famílias se recusaram a deixar a área que está ocupada há pelo menos dez anos.

O governo Paraguaio informou que tanto a indústria quanto o Instituto Nacional Indígena do país vizinho apresentam títulos das terras em disputa.

De acordo com o jornal ABC Color, após o ataque os índios estão desamparados. O advogado Reinaldo Lugo, que representa os índios, acusa o gerente da indústria, identificado como Roberto Sosa, de liderar o ataque.

O advogado também acusa a polícia do país vizinho de fazer vistas grossas ao ataque. “Claro que ele nega [ter liderado o ataque], porque é evidente a amizade dele com os policiais que estavam lá ontem e nada fizeram”.

Reinaldo Lugo ainda afirmou que “Há uma ausência total da Polícia Nacional, que ignora as denúncias dos nativos. As autoridades, que deveriam intervir e protegê-los, os abandonaram”.

