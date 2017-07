Indubrasil receberá mais segurança a pedido do vereador João César Mattogrosso

O Primeiro Batalhão de Motos da Polícia Militar recebeu, nesta quinta-feira (20), a equipe do vereador João César Mattogrosso, para apresentar o efetivo e um estudo para implantar um posto policial no bairro Indubrasil. O parlamentar solicitou ao titular do Batalhão mais segurança para região, por entender que é emergencial a situação.

Alguns empecilhos foram expostos pelo Coronel Ajala para que seja implantada uma extensão do Batalhão, como a situação da estrutura disponível no Indubrasil. “A atual estrutura precisa ser reformada, pois não temos como colocar um efetivo na condição em que se encontra. O local precisa de uma nova pintura e revitalização da fiação”, aponta o Coronel.

Atualmente, existe um posto policial na Vila Popular, mas estuda-se um remanejamento para o bairro Indubrasil, para que possa estender a atuação e atender ambas as regiões, além do Nova Campo Grande, saída para Terenos e imediações. Compõem a equipe 9 motocicletas da Polícia Militar.

Enquanto este estudo para implantar a extensão do Primeiro Batalhão de Motos não é concluído, já foi garantido de imediato rondas policiais no Indubrasil no período do almoço e final da tarde, que são horários de maior movimento e que possuem mais registros de ocorrências. Devido à periculosidade, não serão realizadas rondas de moto no período noturno para assegurar a integridade física dos policiais.

Para João César Mattogrosso, levar segurança para a região é essencial. “Fico muito satisfeito por conseguir avanços na segurança do Indubrasil e região, pois os trabalhadores precisam ter a tranquilidade de ir e vir seguramente. Além disso, esta é uma reivindicação muito frequente dos moradores, que constantemente vivenciam situações de insegurança e medo”, ressalta o vereador.

As rondas policiais realizadas pelo Batalhão de Motos da Polícia Militar são eficientes, pois contribuem para que a ordem seja mantida e, em caso de ocorrências, acionam suporte para realizar a intervenção. A classe empresarial será convidada para contribuir com a revitalização do posto policial, para que esta extensão do Batalhão seja possível o quanto antes.

