Inflação de Capital é a maior entre as capitais pesquisadas pelo IBGE

Campo Grande teve a maior inflação do país no ano passado em comparação com outras 12 capitais pesquisadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrando índice de 7,52%. O teto recomendado no Brasil é de 6,5%.

Conforme o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado nesta quarta-feira (11), a inflação da Capital foi maior até que a acumulada do Brasil, que foi de 6,29%.

Os produtos que contribuíram para este resultado foram alimentos e bebidas, que tiveram alta de 9,32% no ano. Alimentação em casa acumula reajuste de 9,74% e refeições em restaurante subiram 8,25%.

Em contrapartida, os alimentos que ficaram mais baratos em 2016 foram: cebola 36,50%; batata inglesa 29,03%; tomate 27,82%; cenoura 20,47%.

Em relação ao mês, em dezembro, Campo Grande registrou a segunda maior inflação do país, com índice de 0,70%, sendo que novembro o IPCA fechou em 0,43%.

Os principais impactos individuais no índice do mês foram das passagens aéreas, com alta de 26,29%; gasolina 1,75% e do cigarro 4,80%. O impacto destes três itens juntos foi equivalente a 73% do IPCA.

INPC – Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculada em famílias que ganham de um a cinco salários mínimos, em Campo Grande foi o terceiro maior índice acumulado em 2016 do país, – 7,16%, ficando atrás de Recife – 7,74% e Salvador – 7,40%.

Fonte: Campo Grande News

