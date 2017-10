Inicio do Refis começa com o envio de 130 mil correspondências da Prefeitura de CG

Pedro Pedrossian, secretário de Finanças afirmou hoje (6) que a prefeitura irá emitir 130 mil correspondências na próxima semana aos contribuintes em dívida com o município.

As correspondência informará sobre os pagamentos à vista ou parcelado seguindo o que foi aprovado no Refis.

O secretário ainda afirmou que ‘a nossa expectativa é que é possamos arrecadar R$ 38 milhões’. Valor este suficiente para arcar com as despesas do município. Como por exemplo as folhas de pagamento de novembro e dezembro da prefeitura.

