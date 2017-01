INMET prevê Chuvas e Ventos de 99 km/h em Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas e ventos de 99 km/h acompanhadas de trovoadas no centro, leste, nordeste e norte de Mato Grosso Do Sul, na terça-feira (17). As demais regiões, o tempo deve ficar parcialmente nublado e com pancadas de chuvas isoladas à tarde.

Tempestades devem ocorrer no estado com variação de 21ºC e 33ºC, de acordo com a meteorologia. Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, queima de eletrônicos, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios em 20 municípios do leste do estado.

Em Campo Grande, há possibilidade de chuva em todos os períodos, com mais intensidade à tarde. A temperatura mínima deve ser de 23°C e máxima de 29°C.

Comentários