Inovação e tecnologia ajudam MS a ter safra recorde na produção de soja

Inovação e tecnologia em trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e pela Fundação MS, colaboram para que a colheita da soja na safra 2016/2017 seja recorde. A afirmação foi feita pelo presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja), Christiano Bortolotto, durante abertura do Showtec, na manhã desta quarta-feira (18), em Maracaju, distante 160 km de Campo Grande.

Bortolotto afirmou que graças ao trabalho de pesquisa desenvolvido pela Fundação MS, que leva inovação ao produtor, Mato Grosso do Sul terá safra recorde na safra 2016/2017. “O trabalho desenvolvido pela Fundação e de pesquisadores em geral, trazem desenvolvimento para o Estado e para os cidadãos. A agricultura é responsável por 46% do valor da produção em MS e teremos safra recorde de 7,8 milhões de toneladas de soja graças ao trabalho da pesquisa que leva inovação ao produtor”.

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, o Showtec é o momento de fomentar a relação entre produtores e comunidade científica. “O crescimento do evento se dá graças ao comprometimento da comunidade científica, instituições de pesquisa e poder público e de todos os elos produtivos do Estado”.

Segundo o representante da Embrapa, Guilherme Rafi, o agronegócio é a locomotiva que puxa a economia do país. ” Todo sucesso do agronegócio se deve a tecnologia e este é o momento de levar a tecnologia e conhecimento para impulsionar o setor. O nosso grande desafio é como avançar com essas tecnologias com sustentabilidade e o que apresentamos no Showtec tem como foco justamente o sustentável”.

Fonte: Campo Grande News