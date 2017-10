Inscrições abertas para curso de Instrutor Especializado em Transporte Escolar

O Detran-MS está oferecendo 30 vagas para o Curso de Instrutor Especializado em Transporte Escolar que será realizado na capital.

Após a conclusão do curso de 40 horas/aula, com o devido aproveitamento, o instrutor estará apto a ministrar aulas no curso de capacitação para condutores de transporte escolar.

As disciplinas abordadas no curso são: direção defensiva aplicada, legislação aplicada ao transporte escolar (nacional, estadual e municipal), relações interpessoais e responsabilidade da empresa e do condutor.

O curso será realizado do dia 23 de outubro a 1º de novembro, no período noturno, no bloco 19, que está localizado na sede do Detran-MS – Rodovia MS 080, km 10, saída para Rochedo.

Ficou interessado? O prazo para se inscrever é até essa quarta-feira, dia 18 de outubro. Para obter outras informações ou realizar a inscrição, acesse o site do Detran-MS.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação e Estatística – ASCOE Departamento Estadual de Trânsito–Detran-MS

Comentários