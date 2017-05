Inscrições para o Enem estão abertas; veja as regras

Iniciou-se hoje (8), as inscrições do Enem. Os interessados em participar da prova devem preencher o formulário, apenas pela internet, até as 23h59 do dia 19. O endereço é enem.inep.gov.br/participante.

A taxa de inscrição é R$ 82. O valor tem de ser quitado até o dia 24 de maio, respeitados os horários de compensação bancária. O participante deve ter em mãos o CPF e preencher a data de nascimento. As informações serão cruzadas com dados da Receita Federal.

Diante disso o nome do candidato e o nome da mãe do candidato serão preenchidos automaticamente e não poderão mais serem alterados. Caso algum dado esteja incorreto, o participante deve procurar a Receita Federal e pedir a correção. Somente depois da retificação deve terminar a inscrição.

A expectativa do Inep, é de que este ano 7 milhões de pessoas se inscrevam para a prova. No ato da inscrição, o candidato também deverá informar os números de telefones fixo ou celular, além de e-mails.

Eunice Santos, diretora de planejamento do Inep informou que o sistema deste ano traz uma série de alterações. A começar pelo pedido de isenção da taxa de inscrição.

O benefício será concedido há três grupos: alunos da rede pública que concluem este ano o ensino médio; integrantes de família de baixa renda em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e integrantes de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram todo ensino médio na rede pública ou que foram bolsistas integral na rede privada.

