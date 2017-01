Inscrições para o Sisu começam na terça-feira

As inscrições se iniciam no dia 24 ao dia 27 de janeiro. As vagas já estão disponíveis e os estudantes podem aproveitar para pesquisar as melhores opções.

Consulta feita no site do Sisu. Após aberta às inscrições, uma vez por dia, são divulgadas as notas de corte de cada um dos cursos, tanto pelo sistema universal quanto pelo sistema de cotas.

O resultado será divulgado no dia 30. O período de matrícula será de 3 a 7 de fevereiro. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular para as vagas poderão participar da lista de espera, entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.

