Inspeções em presídios serão realizadas pelas Forças Armadas

O Palácio do Planalto em ato inédito confirmou na terça-feira (17), que as Forças Armadas irão atuar dentro dos presídios brasileiros com a finalidade de ajudar nas inspeções. Alexandre Parola, o porta voz do presidente da República Michel Temer afirmou que o governo decidiu lançar mais medidas de apoio aos Estados por considerar que a crise do sistema penitenciário ganhou “contornos nacionais”. A decisão de pedir apoio às Forças Armadas foi apresentada na reunião no Planalto pelo próprio presidente Michel Temer.

“Em iniciativa inovadora, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações”, disse.

