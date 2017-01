Instagram ganha integração com WhatsApp para compartilhar fotos

Nesta terça-feira (24), o Instagram ganha uma integração com o WhatsApp. Os aplicativos, ambos comprados pelo Facebook, agora vão trabalhar juntos no compartilhamento de fotos e vídeos. De acordo com a rede social, fotos e vídeos publicados no feed, sem restrição de público, poderão ser compartilhados usando o mensageiro em uma atualização que chega aos poucos a partir de hoje para usuários do Android.

Ao ver uma foto, um boomerang ou um vídeo público no Instagram, usuários do WhatsApp poderão compartilhar o conteúdo em mensagens privadas ou em grupos, com uma miniatura e o link para o post original. Antes, era necessário copiar o URL do post e colar no WhatsApp — ou ainda compartilhar viaFacebook Messenger. Uma cópia — um screenshot do post — fica salva no celular mantendo as marcas como nome do perfil e interface do Instagram.

Vale notar que o compartilhamento existente via Twitter, Tumblr, Swarm, Flickr e no próprio Facebook funciona apenas para fotos de própria autoria e nas contas de propriedade do mesmo usuário.

O novo recurso, que compartilha fotos de terceiros direto do Instagram para o WhatsApp, chega primeiro para donos de smartphones Android. Usuários de iPhone (iOS) e Windows Phone devem recebê-lo em breve. No momento, não é possível usar a mesma função pelas versões para web.

O compartilhamento de fotos direto do Instagram para o WhatsApp é um pedido antigo dos usuários que tem usado prints e apps de terceiros para mostrar conteúdo publicado na rede social para amigos.

Para acessar atualize o seu Instagram para a versão mais recente — usuários do Instagram Beta já tem acesso —, escolha uma foto e clique nos três pontinhos do menu no topo do post. Lá, estará a opção “Compartilhar no WhatsApp” para qualquer post público da rede social. De acordo com o Instagram, a pessoa que quiser compartilhar conteúdo da rede social no WhatsApp precisa ter o mensageiro instalado no telefone. A nova função do Instagram utiliza a API pública do aplicativo de mensagens.

O Instagram não avisa ao usuário que sua foto ou vídeo publico foi enviado para alguém via WhatsApp.

Fonte: Tech Tudo

Comentários