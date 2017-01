Instagram ganha métricas para Stories e começa a exibir anúncios

De acordo com o Instagram, a partir das próximas semanas, anúncios imersivos em tela cheia vão aparecer no Instagram Stories. Em fase de testes, as novas propagandas ainda estão limitadas a um número pequeno de empresas e não há data prevista para que sejam expandidas para outros usuários. A novidade é boa para os anunciantes, já que terão mais um recurso a seu favor para alcançar seu público consumidor, porém pode incomodar usuários comuns acostumados ao Stories apenas com seus amigos e contas que escolheram para seguir.

A plataforma também revelou que as contas de negócios vão ganhar acesso a novas métricas de suas Stories, que dão acesso a dados como alcance e impressão de cada conteúdo publicado — similar as métricas do Instagram para Negócios, com foco em fotos estáticas e vídeos.

Os anúncios do Stories serão exibidos em tela cheia e contam com todos os recursos já disponíveis para usuários comuns. Em um primeiro momento, apenas trinta empresas, incluindo Skol, Netflix, Coca Cola, Capital One, General Motors, Buick, Nike, Yoox e Qantas, tem acesso ao formato em todo o mundo — não ficou claro se os anúncios já vão aparecer para os usuários do Brasil.

As publicidades devem aparecer para os usuários em meio a suas Stories tradicionais. O formado de cada anúncio – fotos, vídeos ou uma combinação dos dois – fica a cargo de cada anunciante. De acordo com o Instagram, cerca de 70% de cada história assistida ocorre com o som ligado, o que sugere que a publicidade em vídeo e com áudio deve ser mais comum.

Já as métricas do Stories estarão disponíveis nas “Ferramentas de Negócios” do Instagram para usuários com perfis comerciais. Eles poderão ver dados como alcance, impressões, respostas e saídas de cada conteúdo postado.

Segundo o Instagram, mais de 150 milhões de usuários usam o Stories todos os dias e, de cada cinco conteúdos publicados, um ganha comentários em mensagens diretas. O engajamento é ainda maior em perfis de empresas, que são seguidas por 70% das contas.

Fonte: Tech Tudo

