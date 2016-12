Inusitado: Ladrão de perna amputada é preso após fugir de assalto

Jovem de 19 anos, que tem a perna amputada foi preso em flagrante pela Policia Militar após tentar assaltar uma moto junto de um comparsa, que fugiu. Assalto este ocorrido na noite de domingo (25), no Jardim Monumento, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, uma mulher de 39 anos avistou uma viatura que percorria a redondeza fazendo ronda e relatou que dois bandidos fugiram em uma moto Honda Strada, na Rua Filomena, após assalto.

No entanto um fato chamou a atenção, pois a vítima havia conseguido correr pois o assaltante era amputado de uma das pernas e andava de moletas. Diante das informações os policiais começara a realizarem rondas.

Não demorou muito até encontrarem a moto citada com os dois autores, sendo um deles deficiente físico que estava na garupa.

Ao se deparem com a aproximação da PM, o piloto pulou da moto e consegui fugir correndo. Sem ter como repetir o ato do comparsa, restou ao jovem ser abordado e preso.

No Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga, o jovem amputado até tentou negar a participação no crime, mas foi reconhecido. Para piorar, a moto que ele e o comparsa estava havia sido furtada na última semana, na mesma região. Ele alegou em sua defesa que não sabia a origem do veículo e apenas acompanhava o amigo.

O acusado detido foi indiciado em flagrante por tentativa de roubo e receptação de veículo furtado. Ele entregou a identidade do comparsa e o caso será investigado pela Polícia Civil. A polícia acredita que ele possa estar envolvido em mais crimes do tipo.

