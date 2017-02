Invasões de contas do Sisu será investigada pela Policia Federal

O Ministério da Educação pediu ontem (01/02) que a Polícia Federal investigue denúncias de acesso indevido a dados pessoais de seis candidatos às vagas do Sisu. De acordo com os estudantes, a invasão teria possibilitado a alteração de suas opções de curso.

Processo de inscrição no Sisu se encerrou no dia 29 de janeiro com 2,4 milhões de inscritos. No dia 30 de janeiro foram feitos as denúncias de que hackers estavam invadindo o sistema e mudavam a opção de curso de candidatos.

Contudo o MEC, disse que só houve registro da opção pelo segundo curso.

