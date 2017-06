Investigação sobre corrupção no governo estadual poderia ser feita de graça por policiais civis, afirma Sinpol-MS.

Diante das afirmações do presidente da CPI da JBS na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa, afirmou que gastará aproximadamente R$ 30 mil por mês para investigar a acusação de corrupção no governo estadual. Esse recurso seria utilizado para pagamento de horas extras de deputados, de funcionários e a contratação exclusiva de assessores para o caso.

De acordo com o Sinpol-MS, a Polícia Civil do estado está apta para realizar a investigação sem a geração de ônus para os cofres estaduais. “A Polícia Civil tem que ser a protagonista nas investigações em Mato Grosso do Sul desde um furto simples até escândalos de corrupção, pois a sociedade anseia por segurança nas ruas e por justiça”, declarou o presidente da entidade, Giancarlo Miranda. No início do mês, o próprio sindicato protocolou um pedido para que a Delegacia-Geral realizasse a investigação.

Comentários