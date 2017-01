iOS tem funções que só os apaixonados pelo iPhone conhecem; veja você também

O iPhone (iOS) conta com alguns recursos muito úteis para o dia a dia dos usuários. Algumas funções, porém, podem não ser tão familiares para a maioria das pessoas, já que seus usos não estão explícitos no celular da Apple. Entre algumas dessas opções “escondidas”, está, por exemplo, a criação de atalhos para emojis e a edição de fotos pelo próprio “Rolo da Câmera” do iOS, sem precisar baixar nenhum app.

Para ajudar a tirar o máximo que o seu iPhone pode oferecer, o TechTudo preparou esta lista com algumas funções desconhecidas.

1. Tirando fotos panorâmicas

A possibilidade de tirar fotos panorâmicas já é bastante conhecida pelos usuários de iPhone. As imagens capturadas com este recurso, principalmente as que mostram a natureza ou algo do tipo, podem ficar bem interessantes.

O que muitas pessoas não sabem é que não é preciso tirar a foto panorâmica da esquerda para a direita, como já vem definido na câmera. Ao tocar na tela, o ponto inicial da foto muda de lado.

2. Atalho para Emojis

Outra função bastante útil é o atalho para emojis. Se você tem alguma carinha que costuma usar sempre, pode criar um atalho para ela. Assim, não será preciso ficar procurando onde ele está no teclado de emojis, quando quiser usá-lo.

Para criar um atalho de emoji, basta ir em “Ajustes” » “Geral” » “Teclado” » “Substituição de texto”.

3. Caixa de pesquisa em Ajustes

O “Ajustes” do iPhone também conta com um recurso muito interessante para os usuários. Como nem sempre a pessoa sabe onde está a configuração que ela está procurando, a Apple inseriu uma caixa de pesquisa, no topo das configurações.

Assim, caso a pessoa prefira, basta digitar o nome da função que ela está procurando para que o iPhone mostre o ícone, automaticamente. Com isso, o usuário ganha tempo e não precisa decorar onde estão todos os recursos.

4. Editando fotos nativamente

Muitas pessoas utilizam apps para editar fotos no iPhone – como o AfterLight e o VSCO Cam, por exemplo. Porém, o aplicativo nativo de fotos do iOS também oferece uma série de opções de edição.

Entre as possibilidades, destacam-se a ferramenta de cortes, para alterar o enquadramento da imagem, os filtros já pré-definidos, como no Instagram, e a edição do contraste, brilho, saturação e outras características.

5. Apagando um número na calculadora

Caso você esteja usando a calculadora do iPhone e tenha digitado um número errado, é possível apagá-lo arrastando o dedo na tela para a direita ou para a esquerda. Como a Apple não colocou um botão de “Apagar” na sua calculadora, o truque pode ser bastante útil.

6. Data e hora das mensagens do iMessage

Outra opção bastante útil é a possibilidade de saber exatamente quando uma mensagem foi enviada no iPhone. Para descobrir o horário de envio, basta arrastar com o dedo para a direita em cima da mensagem. Ao fazer isso, o iMessage mostrará que horas você mandou o texto.

Fonte:Tech Tudo

Comentários