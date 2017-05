Irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal

Andrea Neves, irmã e assessora do senador Aécio Neves (PSDB-MG), chegou por volta das 14h30 de hoje (18), no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Andreia foi presa por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal hoje de manhã no condomínio Retiro das Pedras, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Frederico Pacheco de Medeiros, primo do senador e de Andrea também foi preso em casa, no condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Grande BH. O assessor parlamentar e cunhado do senador Zeze Perrella (PMDB-MG), Mendherson Souza Lima, foi preso em Belo Horizonte durante o cumprimento de mandados da Operação Patmos, deflagrada pela Polícia Federal hoje após as delações do grupo empresarial JBS, dos irmãos Joesley e Welsey Batista.

Andrea chegou escoltada ao presídio feminino da capital mineira. Antes, ela foi submetida a um exame de corpo de delito no IML, onde foi “recebida” por um grupo de manifestantes que gritavam “bandida”.

A Secretaria Estadual de Administração Prisional de Minas Gerais, informou que Andrea ficará em uma ala separada do pavilhão principal, dado o tipo de crime do qual ela é suspeita, das condições de sua prisão e repercussão do caso. Esta decisão tem apoio na Lei de Execução Penal, segundo a secretaria

O defensor ainda disse que vai analisar os autos e pedidos de investigação antes de tomar qualquer providência, mas acredita que a prisão possa ser revertida em alguma medida cautelar.

