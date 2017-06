Irmãs são encontradas decapitadas e carbonizadas após sequestro

Na manhã de hoje (8) foram encontrados os corpos de duas mulheres decapitados e carbonizados dentro de uma caminhonete em Ybypé, distrito de Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com Mato Grosso do Sul.

A polícia suspeita mesmo sem a identidade que as vítimas sejam as duas irmãs sequestradas na quarta-feira (7) na fronteira entre Brasil e Paraguai.

De acordo com o site ABC Color, as jovens foram encontradas nesta madrugada dentro de uma caminhonete completamente queimada. Os corpos estavam carbonizados e decapitados e dentro do veículo ainda foram encontrados um facão e uma motosserra.

A polícia paraguaia acredita que as vítimas sejam duas irmãs, Fabiana e Adriana Aguayo, de 23 e 28 anos, sequestradas nesta quarta-feira em Pedro Juan Caballero. As duas teriam sido levadas de casa por dois homens armados e forçadas a entrarem em uma Mitsubishi L200 Triton, veículo com as mesmas características do que os corpos estavam.

Os familiares das irmãs foram chamados e identificaram algumas das roupas que elas estariam usando quando foram sequestradas.

No decorrer das investigações do sequestro, a polícia encontrou na casa das vítimas uma caminhonete Hilux, com placa brasileira, com um quilo de maconha.

O Comissário Víctor Salinas, chefe da 3ª delegacia de Pedro Juan Caballero, afirmou a imprensa local que ainda não se sabe o motivo do crime, mas que a suspeita é de envolvimento das irmãs com o tráfico de drogas.

